Названы десять самых популярных автомобилей в Европе

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По данным компании JATO Dynamics, в Европе в октябре 2019 года самым продаваемым автомобилем стал Volkswagen Golf. 34 362 новых «Гольфов» продали в октябре на европейском рынке.
На втором месте оказался Renault Clio – 19 576 проданных экземпляров. Как видите, отставание от «Гольфа» почти в 2 раза.
На третьем месте ещё одна модель компании Volkswagen – компакткар Polo. В октябре на европейском рынке его продажи составили 19 225 экземпляров. Это только немного меньше, чем у Renault Clio.
В пятерке самых продаваемых автомобилей в Европе в октябре 2019 года есть и третья модель компании Volkswagen – кроссовер Tiguan. Его продажи достигли 18 543 экземпляров. Это пятое место. А на четвертом месте Ford Fiesta (18 919 экз.).
В десятку самых популярных автомобилей вошел и японский Toyota Yaris. Его продажи в октябре достигли на европейском рынке 18 280 экз..
Далее сразу у нескольких машин продажи превысили 17 тысяч экземпляров. Это Renault Captur, Peugeot 208, Citroen C3 и Skoda Octavia.
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