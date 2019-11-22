В Минцифры планируют увеличить долю ІТ в ВВП до 10%

У Минцифры есть 4 основных цели, которые уже были задекларированы в плане действий правительства.

Об этом сегодня на FinRetail2019 напомнила заместитель министра по вопросам евроинтеграции в Министерстве цифровой трансформации Украины Валерия Ионан.

По словам Ионан:

первая цель – сделать 100% услуг доступными онлайн;

вторая цель – предоставить 100% доступ к интернету;

третья цель – это научить 6 млн украинцев цифровым навыкам за три года;

четвертая цель – увеличить долю ІТ в ВВП до 10%.

Планы Минцифры по ІТ-рынку:

реформа налогообложения для украинской ІТ-отрасли. Украинским ІТ-компаниям будет выгодно работать легально;

создание аналога IP-box-режима. Специальный льготный режим, позволяющий снизить налоговую нагрузку на компании, которые создают и используют объекты интеллектуальной собственности, в частности ІТ-компании. Такой режим работает в ряде стран Европы;

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введение рабочих виз для ІТ-специалистов из СНГ и Азии. Таким образом украинские ІТ-компании смогут легально привлекать к работе в Украине нужных им специалистов;

е-резидентство. Предоставление зарубежным иностранцам «электронного» гражданства страны. Таким образом люди со всего мира смогут без проблем создавать бизнес на территории Украины.

Справка Finance.ua:

Недавно Министерство цифровой трансформации запустило сайт, который позволяет измерить скорость интернета и оставить отзыв о его качестве. Ссылка на сайт , который является прототипом будущей карты интернета Украины.