0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 96 0

На границе с РФ разоблачили махинации с таможенными операциями

На границе с РФ разоблачили махинации с таможенными операциями

На Харьковщине в помещениях таможни обнаружили деньги, товары и документальные доказательства противоправной деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

“В пункте пропуска “Гоптовка” обнаружен канал перемещения в Россию значительных объемов товаров без надлежащего таможенного оформления”, – указали в ведомстве.

Правоохранителями установлено исполнителей и пособников противоправной деятельности, изъято и направлено на экспертную оценку швейную продукцию, обувь, автозапчасти, косметику и многие другие товары, которые делки планировали отправить на российский рынок.

“Оперативно-розыскные подразделения Госпогранслужбы совместно с другими правоохранительными органами в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК провели комплекс следственно-оперативных действий”, – добавили в ГПСУ.

Во время санкционированных обысков в служебных помещениях таможни, как отмечается, обнаружили значительные суммы средств, которые были спрятаны в пачки из-под сигарет, мусорный бак, сканеры, пакеты с завтраками, женские сумочки, мужские шапки, батареи для обогрева.

“Всего нашли 137 тыс. грн, 87 тыс. российских рублей, 760 долларов США, 60 евро, а также служебную документацию и другие вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного производства. Следственные действия по уголовным производствам продолжаются”, – сообщили в ведомстве.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Криминал
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.