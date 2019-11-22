На границе с РФ разоблачили махинации с таможенными операциями

На Харьковщине в помещениях таможни обнаружили деньги, товары и документальные доказательства противоправной деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

“В пункте пропуска “Гоптовка” обнаружен канал перемещения в Россию значительных объемов товаров без надлежащего таможенного оформления”, – указали в ведомстве.

Правоохранителями установлено исполнителей и пособников противоправной деятельности, изъято и направлено на экспертную оценку швейную продукцию, обувь, автозапчасти, косметику и многие другие товары, которые делки планировали отправить на российский рынок.

“Оперативно-розыскные подразделения Госпогранслужбы совместно с другими правоохранительными органами в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК провели комплекс следственно-оперативных действий”, – добавили в ГПСУ.

Во время санкционированных обысков в служебных помещениях таможни, как отмечается, обнаружили значительные суммы средств, которые были спрятаны в пачки из-под сигарет, мусорный бак, сканеры, пакеты с завтраками, женские сумочки, мужские шапки, батареи для обогрева.

“Всего нашли 137 тыс. грн, 87 тыс. российских рублей, 760 долларов США, 60 евро, а также служебную документацию и другие вещественные доказательства, которые приобщены к материалам уголовного производства. Следственные действия по уголовным производствам продолжаются”, – сообщили в ведомстве.