Украина испытала крылатую ракету "Нептун"

Крылатая ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ “Нептун” 28 ноября успешно прошла этап испытаний, во время которых совершила полет на несколько сотен километров по заданному маршруту и высотам. Завершение этого этапа означает, что разработка Р-360 как летательного аппарата, завершена.

Об этом Defense Express сообщил Генеральный директор – Генеральный конструктор ГККБ “ЛУЧ” Олег Коростелев.

“Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотам. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками”, – заявил Олег Коростелев. Добавив, что на следующем этапе, испытания будут направлены на боевые характеристики ракеты.

Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части -150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн – от 3 до 10 м.

Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (то есть полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.