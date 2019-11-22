ЗАЗ начал испытывать новую модель (фото)

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ЗАЗ, находящийся сейчас под процедурой финансового оздоровления, времени зря не теряет. Это предприятие разработало обновленный городской автобус ЗАЗ-А10, и уже начало его тестировать в реальных условиях.
Обновленные запорожские автобусы ЗАЗ-А10 тестируют в Закарпатской области. Если быть более точным, то в Ужгороде, где местные власти заинтересованы в покупке нового общественного транспорта.
В плюсе все, начиная от автопроизводителя и заканчивая пассажирами. Пассажиров возят бесплатно, а ЗАЗ узнает все достоинства и недостатки своего обновленного автобуса. Кстати, пассажиры уже успели подвергнуть его критике. Им не понравился узкий проход в задней части. Также говорилось про то, что для стоячих пассажиров остается мало места.
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