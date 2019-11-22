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Renault тестирует новый хэтчбек за 8 000 евро

Renault тестирует новый хэтчбек за 8 000 евро

Renault начал тестировать новое (третье) поколение одной из самых популярных моделей в Украине – Renault Sandero. Продажи этой новинки начнутся в 2020 году.

Renault Sandero текущего поколения находится в продаже с 2012 года. Несмотря на то, что эта модель по-прежнему очень популярна, появление её нового поколения уже назрело.

По слухам, новый Sandero построен на платформе нового Renault Clio. Однако, Sandero получил сильные изменения по сравнению с Clio. Это нужно для того, чтобы эти две модели не конкурировали друг с другом.

Sandero нового поколения тестируют в сильно закамуфлированном виде, поэтому мы не можем пока ничего точного сказать про его дизайн. Зато мы знаем, что этот компактный французский хэтчбек впервые получит «мягкую» гибридную силовую установку. Будут также версии с бензиновым двигателем (75 или 100 л.с.) и с дизелем (85 л.с.).

По материалам autonews.ua
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