Renault тестирует новый хэтчбек за 8 000 евро

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Renault начал тестировать новое (третье) поколение одной из самых популярных моделей в Украине – Renault Sandero. Продажи этой новинки начнутся в 2020 году.
Renault Sandero текущего поколения находится в продаже с 2012 года. Несмотря на то, что эта модель по-прежнему очень популярна, появление её нового поколения уже назрело.
По слухам, новый Sandero построен на платформе нового Renault Clio. Однако, Sandero получил сильные изменения по сравнению с Clio. Это нужно для того, чтобы эти две модели не конкурировали друг с другом.
Sandero нового поколения тестируют в сильно закамуфлированном виде, поэтому мы не можем пока ничего точного сказать про его дизайн. Зато мы знаем, что этот компактный французский хэтчбек впервые получит «мягкую» гибридную силовую установку. Будут также версии с бензиновым двигателем (75 или 100 л.с.) и с дизелем (85 л.с.).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам с двойным гражданством хотят запретить покупать землюВчера, 09:01 - 695 7
Ждать ли доллар по 20? Эксперт рассказал, что повлияет на курс в ближайшее время (видео)Позавчера, 16:00 - 25785 6
Цена будет очень высокой: экономист объяснил решение Кабмина по тарифу на газВчера, 21:00 - 1002 4
Напугали штрафы? Продажи детских автокресел взлетели в 10 разВчера, 14:01 - 1051 4
В "зеленую энергетику" инвестировали почти 5 миллиардов долларов за 5 лет — ГончарукВчера, 10:01 - 416 3
В Украине появилась новая схема махинаций с банковскими карточкамиВчера, 12:17 - 4721 2
8500 грн за не пристегнутый ремень безопасностиВчера, 20:01 - 2436 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 2043
Смогли бы вы зарабатывать на скидках? 🤔 (тест)Вчера, 10:33 - 1942
Основные проблемы предпринимателей в Украине (исследование Минцифры)Вчера, 12:00 - 1511
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1330
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2767 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4088 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3258
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1640