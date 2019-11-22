Украинские онлайн-продавцы по доходам заняли 5-е место в мировом рейтинге Payoneer

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Украина вошла в пятерку лидеров международной онлайн-торговли в III квартале 2019 года, согласно рейтингу Payoneer.
Доходы украинских продавцов, которые пользуются системой переводов Payoneer, выросли в этом году на 52%.
Аналитики Payoneer проанализировали деятельность 100 000 онлайн-продавцов по всему миру. Больше всего в III квартале этого года выросло количество продавцов из Китая, США, Южной Кореи и Великобритании. На пятом месте оказалась Украина.
Количество онлайн-продавцов в Украине в этом году выросло на 27%, а их доход – сразу на 52%. Это второй по величине показатель роста в мире после Великобритании.
«Теперь Украина может добавить международную электронную коммерцию в свой список достижений в сфере цифровой экономики», – пишут в блоге компании.
В первом полугодии 2019 года Украина заняла пятое место по показателю роста рынка фриланса. Количество украинцев, работающих удаленно, увеличилось на 30%, а их доходы – на 36%, говорится в предыдущем исследовании Payoneer.
Традиционным мировым лидером в сфере онлайн-коммерции остается Китай. Согласно отчету Payoneer, количество китайских продавцов в III квартале существенно не изменилось, но их заработки от продаж выросли на 33%.
Улучшила результаты и Корея: она оказалась на третьем месте в рейтинге по продажам и по количеству продавцов в мире, хотя по численности населения ощутимо уступает Китаю и США.
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