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Названы цены на Skoda Octavia 2020

Названы цены на Skoda Octavia 2020

Универсал Skoda Octavia нового (четвертого) поколения, продажи которого должны стартовать до конца текущего года, будет стоить в Чехии в базовой комплектации от 639 900 крон. Это примерно 656 070 гривен.

Пока мы знаем стоимость новой Skoda Octavia только в Чехии. Возможно, на других рынках её будут предлагать по немного другой цене. Тем не менее, определенный ориентир на этот будущий бестселлер мы с вами теперь знаем.

Новая Octavia в базовой комплектации будет стоить дороже, чем модель предыдущего поколения. Это объясняется тем, что речь идет про универсал с новым 1,5 л двигателем TSI мощностью 110 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Столько же будет стоить и версия с 2,0 л турбодизелем TDI Evo.

Базовая комплектация имеет широкий набор оборудования, в том числе виртуальную приборную панель с 10-дюймовыым сенсорным дисплеем, 16-дюймовые легкосплавные диски, центральный замок с дистанционным управлением, электрические стеклоподъемники, многофункциональный кожаный руль, мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем.

По материалам autonews.ua
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