LG представила новую оболочку для смартфонов (видео)

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В преддверии скорого выпуска обновления до Android 10 для своих смартфонов компания LG решила показать, каких изменений стоит ждать фанатам. Южнокорейский производитель официально представил новый интерфейс LG UX 9.0. Правда, далеко не все пользователи остались довольны увиденным.
В UX 9.0 дизайнеры LG переработали меню, иконки и интерфейс всех предустановленных приложений. Пункты в разных меню разделены на своеобразные «облака», появились крупные заголовки разделов, а большинство элементов управления сместилось к нижней части экрана. Присутствует и тёмная тема.
В комментариях к видео многие пользователи пишут, что представленная оболочка очень напоминает интерфейс One UI от Samsung. Сходства действительно заметны, но неясно, является ли это заимствованием или же схожестью мышления южнокорейских дизайнеров.
На данный момент известно, что до конца года обновиться до Android 10 должны LG G8 ThinQ и V50 ThinQ, для которых уже вышли бета-версии.
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