Создан лазер для безопасной передачи информации

Терагерцевое излучение используется в системах сканирования людей и багажа. Считается, что оно не наносит вреда организму в отличие от традиционного рентгеновского. Однако существующие сканеры громоздкие и требуют особых условий эксплуатации вроде сверхнизкой температуры. Инженерам всё же удалось создать терагерцевый лазер, способный поместиться в коробку от обуви и не уступающий по возможностям своим крупным аналогам.

Сканирование — не единственное, для чего применяется подобная технология. Терагерцевые волны могут также использоваться для беспроводной связи, которая передаёт информацию с более высокой пропускной способностью, чем радар. Разработанное исследователями Массачусетского технологического института и Гарвардского университета устройство использует инфракрасный источник, называемый квантовым каскадным лазером или QCL.

Для генерации терагерцевых волн задействована технология вращения энергии молекул в закиси азота (веселящем газе), закаченной в ёмкость размером с шариковую ручку. По словам учёных, в сочетании с QCL можно создать аналогичную конструкцию, используя другие молекулы газа, например, угарный газ и аммиак.

Технология пока ещё требует дополнительного изучения, но в перспективе такие компактные терагерцевые лазеры могут быть использованы для передачи информации на точно рассчитанное расстояние.