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Назван самый быстрорастущий рынок смартфонов

Назван самый быстрорастущий рынок смартфонов

Исследовательская компания Canalys опубликовала результаты продажи на европейском рынке смартфонов в третьем квартале этого года.

Согласно результатам исследования, Samsung занимает первое место с долей 35,7%. Второе место занимает Huawei, которая смогла занять 22,2% европейского рынка. Несмотря на американские санкции и отсутствие сервисов Google во флагманской линейке Mate 30 компании удалось отгрузить 11,6 млн смартфонов в третьем квартала на территории Европы, всего лишь на 100 тыс. единиц меньше, чем годом ранее.

Напомним, генеральный директор Huawei по потребительскому бизнесу Юй Чэндун (Yu Chengdong) заявил, что если бы не американские санкции, Huawei уже обошла бы Samsung и стала бы самым успешным поставщиком смартфонов по итогам 2019 года.

Компании Apple, Xiaomi и HMD Global заняли третье, четвертое и пятое места с долями 18,6%, 10,5% и 1,8% соответственно. Стоит отметить, что Samsung за год нарастила поставки с 14,8 до 18,7 млн единиц.

Apple, Xiaomi и HMD Global отгрузили 9,8 миллиона, 5,5 миллиона и 900 000 смартфонов соответственно.

Согласно отчету, в третьем квартале 2019 года Европа была самым быстрорастущим рынком смартфонов в мире. За последний год поставки увеличились на 8%.

По материалам internetua.com
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