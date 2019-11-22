Intel хочет продать своё подразделение Connected Home Division

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По имеющимся сведениям, компания Intel планирует продать своё подразделение Connected Home Division. Оно занимается разработкой чипов, которые обеспечивают Wi-Fi подключение во всех типах устройств, а также SoC, предназначенных для управления сетевыми устройствами, такими как маршрутизаторы.
Напомним, совсем недавно Intel продала компании Apple большую часть своего бизнеса по разработке мобильных модемов. Сумма сделки составила $1 млрд. Теперь же, судя по всему, чипмейкер пытается избавиться от другого своего актива, который больше не считается приоритетным и, вероятно, не обеспечивает желаемый уровень прибыльности.
Годовой объем продаж подразделения Connected Home Division в прошлом году составил около $450 млн. Но, похоже, конкуренция в этом сегменте усиливается благодаря предложениям от Broadcom и Qualcomm. Если данное направление бизнеса будет продано другой компании, Intel сможет перевести высвободившиеся ресурсы на исследования и разработки в рамках других групп внутри компании.
Intel привлекла финансового консультанта для оценки любых возможных предложений, которые получает компания.
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