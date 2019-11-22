УЗ назначила 13 дополнительных поездов на рождественские праздники

Укрзализныця на новогодние и рождественские праздники назначила 13 дополнительных поездов в популярных направлениях, еще 6 поездов будут курсировать по продленным маршрутам.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что в целом к зимним праздникам планируют назначить 35 дополнительных поездов.

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В частности, назначены следующие дополнительные поезда:

Кроме этого, на праздничные даты продлены маршруты шести поездов: