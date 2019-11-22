В НБУ сообщили о еще одной победе в суде

Апелляционный суд подтвердил законность решения НБУ об отмене регистрации международной платежной системы “TYME”.

Об этом говорится на странице регулятора в FACEBOOK.

В июне 2018 года НБУ отменил регистрацию указанной платежной системы, в связи с полученной от Службы безопасности Украины информацией о сотрудничестве “TYME” с запрещенной в Украине российской платежной системой. Это составляло риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

Не согласившись с этим решением, платежная организация системы – ООО “Финансовая компания “ОМП-2013” обратилась в суд с требованием отменить решение НБУ.

Однако, 25 сентября 2019 года суд первой инстанции, а 27 ноября 2019 года суд апелляционной инстанции отказали в удовлетворении иска.