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В НБУ сообщили о еще одной победе в суде

В НБУ сообщили о еще одной победе в суде

Апелляционный суд подтвердил законность решения НБУ об отмене регистрации международной платежной системы “TYME”.

Об этом говорится на странице регулятора в FACEBOOK.

В июне 2018 года НБУ отменил регистрацию указанной платежной системы, в связи с полученной от Службы безопасности Украины информацией о сотрудничестве “TYME” с запрещенной в Украине российской платежной системой. Это составляло риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

Не согласившись с этим решением, платежная организация системы – ООО “Финансовая компания “ОМП-2013” обратилась в суд с требованием отменить решение НБУ.

Однако, 25 сентября 2019 года суд первой инстанции, а 27 ноября 2019 года суд апелляционной инстанции отказали в удовлетворении иска.

По материалам Finance.UA
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