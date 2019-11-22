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Покупки через программный РРО: каковы возможности е-кабинета для покупателей

Покупки через программный РРО: каковы возможности е-кабинета для покупателей

Покупатели товаров, которые будут осуществлять покупки через программный РРО, в электронном кабинете смогут контролировать достоверность расчетных документов, а также заполнять и подавать жалобу о нарушении порядка проведения расчетных операций.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.

Покупатели товаров, работ и услуг, которые будут осуществлять покупки через программный РРО в Электронном кабинете, смогут:

  • контролировать достоверность расчетных документов, которые будут храниться в системе учета документов РРО;
  • заполнять и подавать жалобу о нарушении порядка проведения расчетных операций, если стоимость товаров (работ, услуг), которые являются предметом жалобы, на день их получения покупателем (потребителем) превышает 850 грн.

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Также покупатели смогут получать информацию:

  • о состоянии рассмотрения жалобы;
  • о примененных штрафных (финансовых) санкциях по результатам рассмотрения жалобы или о причинах их неприменения налоговым органом;
  • о зачислении сумм штрафных (финансовых) санкций в бюджет;
  • о состоянии выполнения заключения о компенсации части суммы штрафных (финансовых) санкций по жалобе.

Справка Finance.ua:

  • 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, которые предполагают применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО).

Карты для хранения денег

По материалам Finance.UA
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