Покупки через программный РРО: каковы возможности е-кабинета для покупателей

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Покупатели товаров, которые будут осуществлять покупки через программный РРО, в электронном кабинете смогут контролировать достоверность расчетных документов, а также заполнять и подавать жалобу о нарушении порядка проведения расчетных операций.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.
Покупатели товаров, работ и услуг, которые будут осуществлять покупки через программный РРО в Электронном кабинете, смогут:
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Также покупатели смогут получать информацию:
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