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В SSD нашли режим самоуничтожения

В SSD нашли режим самоуничтожения

Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) обнаружила ошибку в прошивке своих твердотельных накопителей (SSD) с интерфейсом SAS. Из-за бага SSD спустя 32 768 часов эксплуатации перестаёт работать, а все данные на нём будут потеряны.

Об этом HPE предупредила на своём официальном сайте.

Как мы уже упомянули, сбой наступает через 3 года, 270 дней и 8 часов работы накопителя. Поэтому SSD, запущенные в эксплуатацию одновременно, могут массово выйти из строя. Если владелец устройств не успеет сделать резервную копию, то лишится всех записанных данных.

Об ошибке сообщил подрядчик-производитель SSD. Правда, название его не упоминается. Пострадали 20 моделей SSD SAS с прошивкой до версии HPD8.

Эти накопители продаются как отдельно, так и в составе серверов и СХД корпоративного уровня. HPE уже опубликовала критическое обновление прошивки для некоторых моделей. Также на сайте компании можно найти инструкции по определению отработанного SSD времени.

По материалам bigmir.net
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