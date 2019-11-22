В Гонконге продали участок земли за рекордные деньги

Площадку под коммерческую застройку размером почти 60 тыс. кв. м продали за $5,4 млрд. На торгах победил гонконгский гигант в сфере недвижимости Sun Hung Kai Properties.

В Гонконге на правительственном аукционе был продан самый дорогой участок земли за 42,23 млрд гонконгских долларов ($5,4 млрд).

Речь идет о площадке под коммерческую застройку размером почти 60 тыс. кв. м. Она расположена в западной части полуострова Коулун по соседству с вокзалом новой скоростной железной дороги в материковый Китай.

Победителем торгов стал гонконгский гигант в сфере недвижимости Sun Hung Kai Properties. Приобретенный им участок предназначен для постройки офисных зданий, отелей и торговых помещений.

Доходы от продажи земли с правительственных аукционов – важнейший источник поступлений в бюджет для администрации Гонконга. До сих пор самым дорогим здесь считался земельный участок на месте старого аэропорта Кай Так. Он ушел с молотка в прошлом году за $3,2 млрд и достался этой же компании.

Гонконгский рынок коммерческой недвижимости считается самым дорогим в мире. Рекордные цены на жилье, офисные и торговые помещения риэлторы объясняют нехваткой свободной земли и предложений при высоком спросе, в том числе со стороны инвесторов с материковой части Китая.