Гончарук прокомментировал возможность отмены коммуналки для людей старше 70 лет

Государственная политика направлена на то, чтобы защищенными себя чувствовали все граждане Украины, а не только пожилые люди.

Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Отвечая на вопрос журналиста, на каком этапе сейчас инициатива отмены оплаты коммунальных услуг для людей старше 70 лет, он пояснил: “У нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы тарифы не росли, а максимально уменьшались. Сейчас мы видим возможность зафиксировать ту цену, которая есть, и гарантировать ее неповышение не только для таких пожилых людей, а для всех граждан Украины. Все равно этой зимой может быть защищен абсолютно любой украинец, который в этом нуждается, независимо от возраста”.