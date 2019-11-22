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Гончарук прокомментировал возможность отмены коммуналки для людей старше 70 лет

Гончарук прокомментировал возможность отмены коммуналки для людей старше 70 лет

Государственная политика направлена на то, чтобы защищенными себя чувствовали все граждане Украины, а не только пожилые люди.

Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Отвечая на вопрос журналиста, на каком этапе сейчас инициатива отмены оплаты коммунальных услуг для людей старше 70 лет, он пояснил: “У нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы тарифы не росли, а максимально уменьшались. Сейчас мы видим возможность зафиксировать ту цену, которая есть, и гарантировать ее неповышение не только для таких пожилых людей, а для всех граждан Украины. Все равно этой зимой может быть защищен абсолютно любой украинец, который в этом нуждается, независимо от возраста”.

По материалам УНН
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