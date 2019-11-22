Bentley выпустит коллекционное авто за 1,5 млн фунтов

Bentley работает над эксклюзивной моделью, которой планируют выпустить всего 12 экземпляров. Цена на авто будет зашкаливать.

Британская автомобильная компания Bentley выпустит очень дорогой коллекционный автомобиль. Внешность новинки будет схожа с концептом EXP 100 GT.

Инженеры и дизайнеры Bentley собираются сделать эксклюзивный гранд-турер с открытым кокпитом.

У EXP 100 GT новая модель позаимствует уникальные материалы отделки: дерево, взятое из торфяных болот, и ткань, которую специально создавали из побочных продуктов виноделия.

Авто снабдят шестилитровым двигателем и восьмиступенчатым “роботом”.

Новый автомобиль планируется выпустить в сверхмалом количестве – свет увидят всего 12 экземпляров. Стоимость машины составит 1,5 миллиона фунтов стерлингов.