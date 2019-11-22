0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 10 0

Bentley выпустит коллекционное авто за 1,5 млн фунтов

Bentley выпустит коллекционное авто за 1,5 млн фунтов

Bentley работает над эксклюзивной моделью, которой планируют выпустить всего 12 экземпляров. Цена на авто будет зашкаливать.

Британская автомобильная компания Bentley выпустит очень дорогой коллекционный автомобиль. Внешность новинки будет схожа с концептом EXP 100 GT.

Инженеры и дизайнеры Bentley собираются сделать эксклюзивный гранд-турер с открытым кокпитом.

У EXP 100 GT новая модель позаимствует уникальные материалы отделки: дерево, взятое из торфяных болот, и ткань, которую специально создавали из побочных продуктов виноделия.

Авто снабдят шестилитровым двигателем и восьмиступенчатым “роботом”.

Новый автомобиль планируется выпустить в сверхмалом количестве – свет увидят всего 12 экземпляров. Стоимость машины составит 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.