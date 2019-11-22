Bentley выпустит коллекционное авто за 1,5 млн фунтов

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Bentley работает над эксклюзивной моделью, которой планируют выпустить всего 12 экземпляров. Цена на авто будет зашкаливать.
Британская автомобильная компания Bentley выпустит очень дорогой коллекционный автомобиль. Внешность новинки будет схожа с концептом EXP 100 GT.
Инженеры и дизайнеры Bentley собираются сделать эксклюзивный гранд-турер с открытым кокпитом.
У EXP 100 GT новая модель позаимствует уникальные материалы отделки: дерево, взятое из торфяных болот, и ткань, которую специально создавали из побочных продуктов виноделия.
Авто снабдят шестилитровым двигателем и восьмиступенчатым “роботом”.
Новый автомобиль планируется выпустить в сверхмалом количестве – свет увидят всего 12 экземпляров. Стоимость машины составит 1,5 миллиона фунтов стерлингов.
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