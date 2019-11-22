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В сети показали необычный пикап Lexus

В сети показали необычный пикап Lexus

В то время, когда все только пытаются прийти в себя после презентации новой модели пикапа Tesla Cybertruck, в одной из арабских стран засветился не менее интересный представитель этого класса. В частности, речь идет о пикапе Lexus, пишет topgir.com.ua.

Впрочем очевидно, что данный автомобиль довольно самобытный и скорее всего, был созданный каким-то талантливым умельцем. По всей видимости, изначально это была Toyota Tundra, однако затем авто получило огромную веретенообразную решетку и раскосые диодные фары, в точности такие же, как у Lexus GX и LX.

В доступности нет фотографий салона, в связи с этим остается под вопросом, менялось ли что-нибудь в отделке. Между тем, стоит отметить, что пикап Toyota оснащают тем же V8 объемом 4,6 и 5,7 л, что и рамные внедорожники Lexus.

К слову, насколько известно, в компании Lexus пока не думали о том, чтобы выпустить пикап от своего бренда. Однако все возможно, тем более, что совсем недавно появился минивэн Lexus

По материалам hyser
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