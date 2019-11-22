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Колебаний цены на газ этой зимой не будет - Гончарук

Колебаний цены на газ этой зимой не будет - Гончарук

Этой зимой украинцы будут защищены от возможных колебаний цены на газ. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“В предзимье мы должны были убедиться, что украинцы будут защищены от возможных колебаний цен на газ, которые могли бы привести к росту тарифов. Этого не будет. Этой зимой украинец будет защищен от колебаний цены на газ. Соответствующее решение, гарантированная цена на газ, мы на правительстве приняли”, – сказал Гончарук.

По его словам, правительство договорилось с НАК “Нафтогаз”, что на период отопительного сезона цена не будет колебаться.

“Мы уверенно входим в зиму, у нас достаточно ресурсов, как у страны, чтобы тарифы гарантированно не росли”, – отметил Гончарук.

По материалам УНН
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