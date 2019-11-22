0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 288 0

Айтишники смогут заплатить налог, не отрываясь от смартфона - Верланов

Айтишники смогут заплатить налог, не отрываясь от смартфона - Верланов

Государственная налоговая служба планирует полностью оцифровать услуги, чтобы айтишники могли заплатить налог, подать отчет со своего смартфона.

Об этом рассказал глава налоговой Сергей Верланов на встрече с ІТ-бизнесом в UNIT.City, сообщает пресс-служба ГНС.

“Мы делаем все, чтобы айтишники могли заплатить налог, подать отчет, не отрываясь от монитора или смартфона”, – заявил Верланов.

Основные планы:

  • усовершенствование электронного кабинета. Сейчас уже полностью оцифрованы сервисы для юридических лиц, большинство сервисов для физлиц-предпринимателей. Главная задача сегодня – это адаптация сервисов под потребности пользователя, обеспечение возможности физлицам легко, “в несколько кликов” выполнить все необходимые процедуры;
  • полная диджитализация. Планируется внедрение сервисов по предварительному заполнению деклараций для граждан, push напоминание о предельных сроках подачи отчетности и наличии задолженности, введение online-консультаций, подача отчетности и уплата налогов в удобной форме, аналитические сервисы;
  • РРО в смартфоне. Те, кто работает на третьей группе упрощенной системы налогообложения, не должны применять регистраторы расчетных операций, если их клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом. Также РРО не нужны, если клиент в кассе банка вносит наличные для последующего их зачисления на текущий счет продавца;

Карты для хранения денег

  • изменение системы налогового аудита. Не только налогоплательщик должен забыть дорогу к налоговой, но и налоговая – к плательщику. Значительно сокращается количество проверок. Все внимание – исключительно на рисковые предприятия, которые пытаются уклоняться от налогообложения и злоупотребляют своими правами».

Справка Finance.ua:

Ранее депутаты внесли на рассмотрение парламента проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно мер по детенизации обращения товаров и услуг”, которым предлагают:

  • установить новые лимиты для 1, 2 и 3 группы: повысить до 1 миллиона, 5 миллионов и 10 миллионов гривен соответственно;
  • ввести 0% налога для предпринимателей 1 группы, оказывающих бытовые услуги.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.