Айтишники смогут заплатить налог, не отрываясь от смартфона - Верланов

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Государственная налоговая служба планирует полностью оцифровать услуги, чтобы айтишники могли заплатить налог, подать отчет со своего смартфона.
Об этом рассказал глава налоговой Сергей Верланов на встрече с ІТ-бизнесом в UNIT.City, сообщает пресс-служба ГНС.
“Мы делаем все, чтобы айтишники могли заплатить налог, подать отчет, не отрываясь от монитора или смартфона”, – заявил Верланов.
Основные планы:
Ранее депутаты внесли на рассмотрение парламента проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно мер по детенизации обращения товаров и услуг”, которым предлагают:
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