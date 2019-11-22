Айтишники смогут заплатить налог, не отрываясь от смартфона - Верланов

Государственная налоговая служба планирует полностью оцифровать услуги, чтобы айтишники могли заплатить налог, подать отчет со своего смартфона.

Об этом рассказал глава налоговой Сергей Верланов на встрече с ІТ-бизнесом в UNIT.City, сообщает пресс-служба ГНС.

“Мы делаем все, чтобы айтишники могли заплатить налог, подать отчет, не отрываясь от монитора или смартфона”, – заявил Верланов.

Основные планы:

усовершенствование электронного кабинета. Сейчас уже полностью оцифрованы сервисы для юридических лиц, большинство сервисов для физлиц-предпринимателей. Главная задача сегодня – это адаптация сервисов под потребности пользователя, обеспечение возможности физлицам легко, “в несколько кликов” выполнить все необходимые процедуры;

полная диджитализация. Планируется внедрение сервисов по предварительному заполнению деклараций для граждан, push напоминание о предельных сроках подачи отчетности и наличии задолженности, введение online-консультаций, подача отчетности и уплата налогов в удобной форме, аналитические сервисы;

РРО в смартфоне. Те, кто работает на третьей группе упрощенной системы налогообложения, не должны применять регистраторы расчетных операций, если их клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом. Также РРО не нужны, если клиент в кассе банка вносит наличные для последующего их зачисления на текущий счет продавца;

изменение системы налогового аудита. Не только налогоплательщик должен забыть дорогу к налоговой, но и налоговая – к плательщику. Значительно сокращается количество проверок. Все внимание – исключительно на рисковые предприятия, которые пытаются уклоняться от налогообложения и злоупотребляют своими правами».

Справка Finance.ua:

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