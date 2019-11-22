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Созданы 3D-голограммы, которые можно услышать

Созданы 3D-голограммы, которые можно услышать

Принимая во внимание количество исследований и достижений в данном направлении, голографические трехмерные дисплеи должны стать достаточно обыденной вещью в самом скором будущем. Одним из таких достижений является работа исследователей из университета Сассекса (University of Sussex), которые разработали технологию создания анимированных 3D-голограмм, которые не только видны под любым углом зрения – эти голограммы также можно услышать и даже потрогать. Все это делает нас на шаг ближе к практической реализации голографических технологий, известных пока по таким научно-фантастическим фильмам, как “Звездные войны” и “Звездный путь”.

Исследователи из Великобритании использовали метод, весьма похожий на метод, реализованный ранее исследователями из университета Бригама Янга, Юта, США. В свое время американские исследователи при помощи света лазеров, невидимого для человеческого глаза, подняли и контролировали положение мелких частиц в пространстве. Эти частицы выборочно освещались светом различных цветов, что создавало эффект 3D-изображения. Британские же исследователи в своей работе использовали для этих же самых целей две матрицы ультразвуковых излучателей, а в качестве трехмерных “пикселей” их голографического дисплея использовались бусинки из легкого полистирола, диаметром в два миллиметра.

По материалам internetua.com
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