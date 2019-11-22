В Пенсионном фонде сообщили об итогах реорганизации (инфографика)

В результате проведения реорганизации органов Пенсионного фонда Украины на протяжении 2015-2019 годов образовано 55 территориальных управлений фонда.

Об этом информируют в ПФУ.

“Реорганизация осуществлялась в три этапа, количество действующих территориальных управлений (юридических лиц) на сегодня составляет 55 единиц”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, из этих 55 терподразделений 25 — главных управлений, 14 – в Донецкой области и 16 – в Луганской.

Также сообщается, что с целью улучшения обслуживания граждан создана сеть удаленных рабочих мест специалистов Фонда, количество которых на сегодня составляет 1284 в центрах предоставления административных услуг, объединенных территориальных общинах, в агентских пунктах, помещениях банков, отделениях почтовой связи, других предприятиях и организациях.

Также в сообщении отмечается, что по состоянию на октябрь 2015 года количество территориальных подразделений Фонда (юридических лиц) составляло 683.

Согласно информации на сайте ПФУ, количество штатных единиц по состоянию на октябрь 2015 года составляло 36 564, а в октябре текущего года составляет 24 250 единиц.