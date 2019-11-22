0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 160 0

В Пенсионном фонде сообщили об итогах реорганизации (инфографика)

В Пенсионном фонде сообщили об итогах реорганизации (инфографика)

В результате проведения реорганизации органов Пенсионного фонда Украины на протяжении 2015-2019 годов образовано 55 территориальных управлений фонда.

Об этом информируют в ПФУ.

“Реорганизация осуществлялась в три этапа, количество действующих территориальных управлений (юридических лиц) на сегодня составляет 55 единиц”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, из этих 55 терподразделений 25 — главных управлений, 14 – в Донецкой области и 16 – в Луганской.

Также сообщается, что с целью улучшения обслуживания граждан создана сеть удаленных рабочих мест специалистов Фонда, количество которых на сегодня составляет 1284 в центрах предоставления административных услуг, объединенных территориальных общинах, в агентских пунктах, помещениях банков, отделениях почтовой связи, других предприятиях и организациях.

Также в сообщении отмечается, что по состоянию на октябрь 2015 года количество территориальных подразделений Фонда (юридических лиц) составляло 683.

Согласно информации на сайте ПФУ, количество штатных единиц по состоянию на октябрь 2015 года составляло 36 564, а в октябре текущего года составляет 24 250 единиц.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.