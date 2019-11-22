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Гостиницу "Днипро" передали на приватизацию

Гостиницу "Днипро" передали на приватизацию

Кабинет Министров Украины одобрил передачу киевской гостиницы “Днипро” на приватизацию. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство согласилось с предложением Государственного управления делами о передаче Фонду государственного имущества полномочий по управлению корпоративными правами государства в отношении гостиницы “Днипро”.

Распоряжение принято для дальнейшей приватизации 100% пакета акций, который принадлежит государству в уставном капитале гостиницы.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на конец ноября на приватизацию передали уже 415 государственных предприятий.

“Всего передали уже 415 из 500 государственных предприятий, которые должны передать Фонду госимущества до конца года. В случае приватизации бюджет может получить до 6 млрд гривен от их продажи”, – подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.

По материалам РБК-Украина
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