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По информации на 12:25, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (47,012 млн и 51,768 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 46), максимальный курс продажи доллара 27,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,99-24,00 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 99 активных заявок по доллару на сумму 98,780 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,0000 – 10 000
24,0000 – 10 000
24,0000 – 5 000
24,0000 – 7 777
24,0000 – 15 000
23,9900 – 40 000
23,9800 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
23,9800 – 6 000
23,9800 – 10 000
23,9800 – 6 500
23,9800 – 20 000
23,9900 – 99 000
23,9900 – 111 000
23,9900 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,0065 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,9586 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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