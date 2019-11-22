По информации на 12:25, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (47,012 млн и 51,768 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 46), максимальный курс продажи доллара 27,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,99-24,00 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 99 активных заявок по доллару на сумму 98,780 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,0000 – 10 000

24,0000 – 10 000

24,0000 – 5 000

24,0000 – 7 777

24,0000 – 15 000

23,9900 – 40 000

23,9800 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

23,9800 – 6 000

23,9800 – 10 000

23,9800 – 6 500

23,9800 – 20 000

23,9900 – 99 000

23,9900 – 111 000

23,9900 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,0065 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,9586 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.