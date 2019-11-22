Facebook запустил сервис платных опросов Viewpoints

Американская социальная сеть Facebook запустила приложение Viewpoints, пользователям которого будут платить за прохождение опросов и выполнение других задач.

Как сообщается в блоге компании, на сегодняшний день приложение доступно только в США, однако компания планирует запустить его и в других странах в 2020 году.

В компании отмечают, что новое приложение позволит улучшить такие продукты Facebook, как Instagram, WhatsApp, Portal и Oculus.

Сервис доступен для пользователей с 18 лет. Чтобы пользоваться Viewpoints, в приложении нужно залогиниться через аккаунт в Facebook. Также нужно будет указать имя пользователя, страну проживания, адрес электронной почты, дату рождения и пол, а в некоторых случаях локацию.

«Мы не будем продавать вашу информацию из этого приложения третьим лицам. Мы также не будем публично делиться вашей деятельностью в Facebook Viewpoints на Facebook или в других аккаунтах, на которые вы ссылаетесь, без вашего разрешения. И вы можете прекратить свое участие в любое время», — говорится в сообщении.

Перед каждым опросом пользователям будут рассказывать, как компания будет использовать полученные данные. За участие пользователи будут получать бонусные баллы, которые можно будет вывести на счет в PayPal.

Как сообщалось, в течение 2019 года социальная сеть Facebook удалила десятки миллионов постов, которые пропагандировали терроризм, суицид, детскую порнографию, насилие, а также которые содержали ненавистнические высказывания и информацию о наркоторговле.