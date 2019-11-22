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НБУ ожидает увеличения переводов от трудовых мигрантов

НБУ ожидает увеличения переводов от трудовых мигрантов

Национальный банк Украины ожидает, что переводы трудовых мигрантов в Украину в 2019 году будут несколько выше, чем в прошлом году, и составят 11 млрд долларов.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ.

Чурий отметил, что есть четкая тенденция замедления темпов трудовой миграции.

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“Это связано с тем, что доходы растут достаточно быстро. Номинальный рост зарплат составляет около 20%. Кроме того, за счет укрепления гривны доходы в валютном эквиваленте тоже растут”, – сказал он.

По его словам, в этом году гривна укрепилась на 12%.

Чурий убежден, что увеличение доходов граждан – положительный факт для того, чтобы украинцы оставались работать в Украине.

За первое полугодие 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину 5,54 миллиарда долларов.

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Всего из стран ЕС украинцы получили 3,65 миллиарда долларов, в то время как из стран СНГ559 миллионов долларов.

По сравнению с первым полугодием предыдущего года общие объемы переводов выросли на 254 миллиона долларов.

Справка Finance.ua:

  • В Минэкономики прогнозируют, что объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов достигнет около 12 миллиардов долларов.
  • По результатам исследования портала hh.ua | grc, 40% украинцев считают трудовую миграцию первым шагом к переезду на постоянное место жительства и намерены остаться в другой стране.
По материалам Finance.UA
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