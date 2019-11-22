НБУ ожидает увеличения переводов от трудовых мигрантов

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Национальный банк Украины ожидает, что переводы трудовых мигрантов в Украину в 2019 году будут несколько выше, чем в прошлом году, и составят 11 млрд долларов.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ.
Чурий отметил, что есть четкая тенденция замедления темпов трудовой миграции.
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“Это связано с тем, что доходы растут достаточно быстро. Номинальный рост зарплат составляет около 20%. Кроме того, за счет укрепления гривны доходы в валютном эквиваленте тоже растут”, – сказал он.
По его словам, в этом году гривна укрепилась на 12%.
Чурий убежден, что увеличение доходов граждан – положительный факт для того, чтобы украинцы оставались работать в Украине.
За первое полугодие 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину 5,54 миллиарда долларов.
Всего из стран ЕС украинцы получили 3,65 миллиарда долларов, в то время как из стран СНГ – 559 миллионов долларов.
По сравнению с первым полугодием предыдущего года общие объемы переводов выросли на 254 миллиона долларов.
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