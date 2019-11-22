Аналитик подсчитал, сколько должен стоить бензин

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Бензины и дизтопливо в среднем по Украине стоят 27-28 грн/л. Цены завышены. Экономически оправдана стоимость – 24-25 грн/л, рассказал аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.
“Ситуация уникальна. На европейском рынке нефть и нефтепродукты дешевеют. В Украине укрепляется гривна к евро и доллару. Оптовые цены на топливо уже давно пошли вниз. В опте литр дизтоплива стоит 20-21 гривну, бензина – 21-22. В то же время на заправках топливо не дешевеет. Некоторые операторы продают бензин по 30 гривен. Предлагают скидки и программы лояльности, но этого не достаточно. Они получают сверхприбыль более 30%”, – объясняет Сиренко.
По его словам, на рынок моторного топлива приходится $5 млрд в год. Однако у нас нет конкурентной среды. Об этом свидетельствуют завышенные цены на АЗС.
С середине ноября активно дешевеет автогаз. Цена выросла до почти 12 грн/л.
“Автогаз прошлые годы ближе к зиме дешевел. В этом году ситуация противоположная. Топливо подорожало из-за роста цен на внешних рынках. В частности, на границе Беларуси и Польши”, – говорит Сиренко.
Добавляет, что Украина импортирует около 83% от общего объема автогаза. Последние годы традиционно покупает топливо в Беларуси, Казахстане и России. Бывают поставки по морю. В этом году впервые в истории завезли сжиженный газ из США.
“Вместе с тем рынок автогаза заходит в сезон низкого потребления. Меньше ездят, меньше покупают. Потребление ежемесячно сокращается на 10%. Почему сейчас цены высокие, надо спросить европейских коллег. Может, это связано с вопросами обеспечения газом не только автомобилистов, а как сырьем для нефтехимии”, – подытожил аналитик.
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