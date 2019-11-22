Крупная китайская госкорпорация может допустить дефолт

Китайский промышленный гигант Tewoo Group уже в декабре может допустить дефолт на рынке долларовых облигаций.

Об этом пишет Bloomberg.

В 2018 году Tewoo находилась на 132 месте в списке Fortune Global 500 (крупнейшие по размеру выручки компании). Ее выручка достигала 66,6 миллиардов долларов, прибыль — 122 миллиона долларов.

В материале отмечается, что это крупнейшее за последние пару десятков лет госпредприятие, которое может оказаться не в состоянии выполнять обязательства перед инвесторами.

Чтобы справиться с проблемой, Tewoo предложила инвесторам беспрецедентный план реструктуризации долга, который влечет для них серьезные потери, или обмен на новые бумаги с куда более низкой доходностью. Теперь у них есть около двух недель, чтобы решить, согласятся ли они на потери 64 процентов или предпочтут отсрочку.

Предложение появилось после того, как на прошлой неделе компания попросила один из банков дать гарантии выплаты по процентам облигаций на 500 миллионов долларов. Оставшиеся бумаги на 1,6 миллиарда такой защиты не имеют.

Вероятный дефолт столь крупной компании указывает, что Пекину становится все сложнее спасать даже госпредприятия. Также эксперты не исключают, что проблемы Tewoo распространятся и на связанные с ней компании.