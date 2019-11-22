Как перерегистрировать авто, перешедшее по наследству

Для того чтобы перерегистрировать авто, перешедшее по наследству, необходимо собрать пакет документов.

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.

“Для перерегистрации транспортного средства, которое перешло в распоряжение по наследству другому лицу, необходимо обратиться в территориальный сервисный центр МВД с соответствующими документами”, – говорится в сообщении.

Какие документы необходимы:

заявление;

паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства лица) или документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство или специальный статус (в котором указаны сведения о регистрации места жительства);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом или консульским учреждением или его дубликат;

акт осмотра ТС, составленный специалистом Экспертной службы МВД .

Экспертное обследование осуществляется по заявлению владельца с целью определения подлинности идентификационных номеров транспортного средства и регистрационных документов. Экспертное исследование проводится платно.

Справка Finance.ua:

Новое авто можно зарегистрировать онлайн: