Как перерегистрировать авто, перешедшее по наследству

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Для того чтобы перерегистрировать авто, перешедшее по наследству, необходимо собрать пакет документов.
Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.
“Для перерегистрации транспортного средства, которое перешло в распоряжение по наследству другому лицу, необходимо обратиться в территориальный сервисный центр МВД с соответствующими документами”, – говорится в сообщении.
Какие документы необходимы:
Экспертное обследование осуществляется по заявлению владельца с целью определения подлинности идентификационных номеров транспортного средства и регистрационных документов. Экспертное исследование проводится платно.
Новое авто можно зарегистрировать онлайн:
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