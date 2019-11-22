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Французские инвесторы хотят строить зернохранилища в Украине

Французские инвесторы хотят строить зернохранилища в Украине

В этом году ожидается рекордная урожайность на уровне 71 млн т, и это поднимает вопрос складирования собранного урожая.

Об этом заявила директор департамента клиентов малого и среднего бизнеса Кредобанка Ирина Груй во время круглого стола «Эффективные модели финансирования агросектора по итогам 2019 года», организованного «Финансовым клубом».

«В Украине нет достаточного количества складских помещений, чтобы мы могли сохранять весь наш урожай. По последним данным, возможности Украины по складированию – от 45 млн т до 50 млн т. И если собираем больше 70 млн т, то снова возникает вопрос, где весь урожай разместить», – отмечает она.

Требуются инвестиции в строительство дополнительных зернохранилищ, чтобы фермерам не пришлось продавать урожай сразу с поля по низким ценам.

«И нужно создавать фермерам возможности для складирования. Мы знаем, что есть интерес французских компаний и других международных инвесторов, они хотят строить на территории Украины складские зернохранилища. И если мы запустим этих инвесторов, это поможет ситуации в Украине», – утверждает Ирина Груй.

По материалам Финансовый клуб
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