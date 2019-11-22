Французские инвесторы хотят строить зернохранилища в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В этом году ожидается рекордная урожайность на уровне 71 млн т, и это поднимает вопрос складирования собранного урожая.
Об этом заявила директор департамента клиентов малого и среднего бизнеса Кредобанка Ирина Груй во время круглого стола «Эффективные модели финансирования агросектора по итогам 2019 года», организованного «Финансовым клубом».
«В Украине нет достаточного количества складских помещений, чтобы мы могли сохранять весь наш урожай. По последним данным, возможности Украины по складированию – от 45 млн т до 50 млн т. И если собираем больше 70 млн т, то снова возникает вопрос, где весь урожай разместить», – отмечает она.
Требуются инвестиции в строительство дополнительных зернохранилищ, чтобы фермерам не пришлось продавать урожай сразу с поля по низким ценам.
«И нужно создавать фермерам возможности для складирования. Мы знаем, что есть интерес французских компаний и других международных инвесторов, они хотят строить на территории Украины складские зернохранилища. И если мы запустим этих инвесторов, это поможет ситуации в Украине», – утверждает Ирина Груй.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В случае прямых поставок из РФ скидку на газ могут направить на субсидии — министр3 ч. назад - 490 10
Таможня массово выписывает штрафы владельцам "еврономеров"Вчера, 15:01 - 6176 8
Президент одобрил возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащениеВчера, 12:31 - 1103 7
Правление Нацбанка заявляет об атаке со стороны Коломойского2 ч. назад - 926 5
НБУ решил обновить дизайн двух банкнот (фото)3 ч. назад - 1310 4
Таможня массово выписывает штрафы владельцам "еврономеров"Вчера, 15:01 - 6176 8
Киевстар меняет условия некоторых своих услугВчера, 21:01 - 6110 1
Как менялась средняя цена квадратного метра на "первичке" с весны 2019Вчера, 12:57 - 3389
В Украине могут появиться новые автозаводыВчера, 23:43 - 2129 2
Что будет с российским газом без нового контракта - ВитренкоВчера, 17:00 - 1474
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1006
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2202 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 3481 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2854
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1441