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Нацбанк понес убытки из-за укрепления гривны

Нацбанк понес убытки из-за укрепления гривны

Регулятор недополучил более 12 миллиардов гривен из-за укрепления курса национальной валюты.

За три квартала 2019 года Национальный банк получил 12,3 млрд грн убытка, сообщается в отчетности регулятора.

В НБУ отмечают, что укрепление гривны на 13% по сравнению с началом года оказало негативное влияние на общий финансовый результат Нацбанка.

Как пояснил регулятор, финансовый результат включает нереализованные расходы от переоценки финансовых инструментов в иностранной валюте и монетарном золоте в сумме 42,4 млрд грн, что будет компенсирован соответствующим резервом переоценки, который составляет 80,4 млрд грн.

В результате по состоянию на конец сентября 2019 года прибыль к распределению составляет около 30 млрд грн, отмечают в НБУ.

В то же время, напомнили в НБУ, законом о госбюджете на 2020 год предусмотрено перечисление Нацбанком средств в госбюджет в сумме 40,7 млрд грн.

По материалам Корреспондент.net
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