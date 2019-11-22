"Нафтогаз" подготовился к отделению "трубы"

НАК “Нафтогаз Украины” согласовал ряд решений, необходимых для отделения от компании деятельности по транспортировке природного газа.

Об этом говорится в документах, обнародованных на сайте “Укртрансгаза”.

“Нафтогаз” своим решением утвердил рыночную стоимость используемых при транспортировке природного газа активов УТГ, которые в рамках анбандлинга передаются компании “Оператор газотранспортной системы Украины”, на уровне 3,209 млрд грн.

Другим решением “Нафтогаз” постановил осуществить отчуждение указанных активов с целью их передачи ОГТСУ.

Также “Нафтогаз” поручил “Укртрансгазу” подписать договор о продаже “Магистральным газопроводам Украины” 100% доли уставного капитала ОГТСУ.

“Укртрансгаз”, согласно решению акционера, должен заключить с ОГТСУ соглашение о приобретении новым оператором 950 млн куб. м природного газа с ожидаемой стоимостью более 3 млрд грн.

Право собственности перейдет от АО “Укртрансгаз” к МГУ с 1 января 2020 года.

Договор купли-продажи будет подписан на условиях рассрочки платежа сроком на 15 лет и установлением динамической цены, рассчитанной по согласованной сторонами формуле.