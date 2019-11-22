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Правление Нацбанка заявляет об атаке со стороны Коломойского

Правление Нацбанка заявляет об атаке со стороны Коломойского

Как сообщает Нацбанк, несколько недель длится сфокусированная атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в медиа, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ “титушками”.

Об этом говорится в сообщении НБУ в FACEBOOK.

“Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 млрд долл. США, выведенных из Приватбанка до национализации. В то же время государство – Президент, Правительство, Национальный банк – объединены единой позицией, что средства должны быть возвращены”, – говорится в сообщении.

Цель атаки – создать управляемый информационный хаос, чтобы:

  • дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ;
  • избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из Приватбанка средства;
  • помешать сотрудничеству Украины с международными партнерами и прежде всего МВФ, который поддерживает позицию государства, что бывшие владельцы обанкротившихся банков должны вернуть государству средства.
По материалам Finance.UA
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