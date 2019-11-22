Эксперт прогнозирует дальнейшее укрепление гривны в 2020 году

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В 2020 году продолжится укрепление гривны, что в конечном итоге может привести к стагнации промышленного производства и росту непроизводственного сектора экономики.
Такое мнение на своей странице в FACEBOOK высказал советник Федерации работодателей Украины Павел Вернивский.
По его словам, он прогнозировал, что в этом году не будет традиционной осенней девальвации.
“Наверное, я один из немногих людей, который еще полгода назад прогнозировал укрепление гривны, и постоянно говорил, что в этом году не будет традиционной осенней девальвации. Причиной всего этого я видел один ключевой фактор: рост спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов, а также укрепление гривны, которое само по себе провоцирует дефицит бюджета и необходимость размещения новых выпусков ОВГЗ”, — отметил эксперт.
Вернивский подчеркнул, что укрепление гривны не только не закончится в этом году, но и будет продолжаться в следующем.
“Наша экономика очень мелкая по мировым масштабам, и те объемы денег нерезидентов являются очень мизерными в мировом масштабе, но на нашем локальном уровне они могут делать кардинальные сдвиги. И чем больше будут потоки входящих денег, тем больше это будет отражаться на нашем курсе”, — написал советник ФРУ.
При этом он акцентирует внимание на том, что “за внешней оболочкой мнимой стабильности будет страдать реальная экономика”.
“В первую очередь будет становиться неконкурентным экспорт, и из-за удешевления импорта — неконкурентным будет внутреннее производство. При этом, все это будет скрываться ростом непроизводственного сектора, как недвижимости, так и торговли. Кстати, если вы посмотрите на статистику ВВП, то именно так сейчас все и происходит. У нас промышленность стагнирует, но развивается торговля и строительство. Все это симптомы “голландской болезни”, которой давно страдает наша страна. И как всегда эта болезнь закончится болезненной девальвацией. Я не думаю, что она будет ближайший год-два. Разве только кризис придет извне, и нас просто накроет лавиной. Если не придет, то проблема будет ненадолго отсрочена. Однако, она гарантировано будет”, — резюмировал Вернивский.
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