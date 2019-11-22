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Samsung готовит к выпуску гибкий планшет

Samsung готовит к выпуску гибкий планшет

Буквально недавно южнокорейский гигант Samsung показал свой первый смартфон, оснащенный гибким экраном, а именно Samsung Galaxy Fold. Сейчас же стало известно, что компания работает не только над следующим поколением телефона с подобным экраном, но и над аналогичным планшетом.

Так, по данным Letsgodigital, компания подала патент во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, в котором и содержатся данные о новой разработке Samsung. Основываясь на информации, указанной в патенте, была разработана полноценная трехмерная модель грядущего складного планшета.


Фото: Letsgodigital

На опубликованных изображениях видно, что устройство складывается дисплеем внутрь. В утвержденном патенте не сообщается о технических характеристиках планшета, однако в сети предполагается, что соотношение его сторон будет приблизительно 3:4 или же 4:5.

В патенте указано, что устройство оснастят мощной звуковой системой, которая будет состоять из сразу четырех громкоговорителей. Ожидается, что планшет получит современный подэкранный отпечаток пальцев.


Фото: Letsgodigital

По материалам bigmir.net
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