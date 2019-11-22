Киевстар меняет условия некоторых своих услуг

Мобильный оператор Киевстар меняет условия предоставления услуг «Интернет без границ», «Мобильный Интернет XL» и «Бизнес Интернет без границ».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“В связи с тем, что некоторые услуги и сервисы были введены в среднем 5 или более лет назад, и сейчас имеют невыгодные, неактуальные для абонентов условия, Киевстар время от времени пересматривает наполнение услуг”, – говорится в сообщении.

Что меняется:

для абонентов контрактной формы. С 1 декабря 2019 года прекращается предоставление услуг «Интернет без границ», «Мобильный Интернет XL» и «Бизнес Интернет без границ». Пользоваться данными услугами можно до 30 ноября 2019 года;

для абонентов предоплаченной связи. Услуги «Интернет без границ», «Мобильный Интернет XL» прекращают действовать с 5 декабря 2019 года. Действующие пользователи услуги смогут пользоваться ими до 4 декабря 2019 года.

Как объясняют в компании, условия меняются с целью улучшения обслуживания абонентов. Также отмечается, что в большинстве действующих тарифных планов Киевстар предлагает мобильный интернет на более выгодных условиях.