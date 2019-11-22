0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 304 0

Киевстар меняет условия некоторых своих услуг

Киевстар меняет условия некоторых своих услуг

Мобильный оператор Киевстар меняет условия предоставления услуг «Интернет без границ», «Мобильный Интернет XL» и «Бизнес Интернет без границ».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“В связи с тем, что некоторые услуги и сервисы были введены в среднем 5 или более лет назад, и сейчас имеют невыгодные, неактуальные для абонентов условия, Киевстар время от времени пересматривает наполнение услуг”, – говорится в сообщении.

Что меняется:

  • для абонентов контрактной формы. С 1 декабря 2019 года прекращается предоставление услуг «Интернет без границ», «Мобильный Интернет XL» и «Бизнес Интернет без границ». Пользоваться данными услугами можно до 30 ноября 2019 года;
  • для абонентов предоплаченной связи. Услуги «Интернет без границ», «Мобильный Интернет XL» прекращают действовать с 5 декабря 2019 года. Действующие пользователи услуги смогут пользоваться ими до 4 декабря 2019 года.

Как пополнить мобильный без комиссии

Как объясняют в компании, условия меняются с целью улучшения обслуживания абонентов. Также отмечается, что в большинстве действующих тарифных планов Киевстар предлагает мобильный интернет на более выгодных условиях.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Киевстар
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.