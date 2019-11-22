Киевстар меняет условия некоторых своих услуг

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Мобильный оператор Киевстар меняет условия предоставления услуг «Интернет без границ», «Мобильный Интернет XL» и «Бизнес Интернет без границ».
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“В связи с тем, что некоторые услуги и сервисы были введены в среднем 5 или более лет назад, и сейчас имеют невыгодные, неактуальные для абонентов условия, Киевстар время от времени пересматривает наполнение услуг”, – говорится в сообщении.
Что меняется:
Как объясняют в компании, условия меняются с целью улучшения обслуживания абонентов. Также отмечается, что в большинстве действующих тарифных планов Киевстар предлагает мобильный интернет на более выгодных условиях.
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