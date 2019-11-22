В Airbus предложили пассажирским самолетам летать клиньями

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Европейский авиастроительный концерн Airbus предложил пассажирским самолетам выполнять дальние перелеты группами, организованными наподобие птичьих клиньев (то есть буквой V). По расчетам предприятия, таким образом потребление топлива ведомыми самолетами в полете удастся снизить по меньшей мере на 5-10%.
Отметим, что полеты группами в виде клиньев в настоящее время используются в основном военными при перегонке боевых самолетов на дальние расстояния. Дело в том, что во время полета за самолетами образуются вихревые следы, которые тем устойчивее, чем больше масса летательного аппарата. При полете в группе ведомые самолеты могут использовать вихревые следы в качестве источника дополнительной подъемной силы, что позволяет сократить расход топлива.
Вместе с тем, для пассажирских самолетов вихревые следы традиционно считаются опасными, поскольку попадание в них может приводить к ухудшению управляемости ведомого воздушного судна.
В Airbus признают, что полеты клиньями потребуют большего контроля со стороны пилотов, и в то же время полагают, что преимущества перевешивают риски. По расчетам концерна, наиболее существенной экономия топлива от групповых полетов в формации буквой V будет при длительных перелетах, в первую очередь — трансатлантических. Предполагается, что лайнеры, выполняющие рейсы из США в Европу, могли бы встречаться в какой-нибудь точке над американским побережьем, формировать клин и перелетать через океан вместе.
В 2020 году концерн планирует провести несколько экспериментальных полетов. Во время одного из них самолет концерна A350-1000 будет лететь за коммерческим A350-900 на расстоянии 2,8 километра. Исследования будут проводиться при поддержке Международной организации гражданской авиации.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Штрафы за «лысые» и поврежденные шиныПозавчера, 21:03 - 11083 15
Рынок труда в Украине пора перестроить: эксперт озвучил главную проблемуВчера, 09:00 - 1934 14
ДТЭК оказалась крупнейшим импортером электроэнергии в УкраинуВчера, 11:32 - 1142 8
Президент одобрил возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащениеВчера, 12:31 - 748 6
Таможня массово выписывает штрафы владельцам "еврономеров"Вчера, 15:01 - 4249 5
Таможня массово выписывает штрафы владельцам "еврономеров"Вчера, 15:01 - 4249 5
С 1 декабря изменяется размер прожиточного минимумаВчера, 08:03 - 3381 1
Как менялась средняя цена квадратного метра на "первичке" с весны 2019Вчера, 12:57 - 3025
Hyundai запустит в серию «сумасшедший» спорткарВчера, 06:00 - 2635 1
Межбанк: ожидается активная игра "на понижение"Вчера, 11:14 - 2477
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 960
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2117 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 3389 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2804
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1418