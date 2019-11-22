Uber Eats теперь также работает с курьерами из ресторанов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Начиная с 26 ноября, Uber Eats предоставляет возможность ресторанам в Киеве и Львове использовать собственных курьеров для доставки заказов от компании.
Ранее Uber Eats был доступен только для ресторанов, которые предлагали доставку с помощью курьеров платформы.
Теперь рестораны могут выбирать доставку собственными курьерами или Uber Eats простым переключением в приложении, в зависимости от того, сколько персонала доступно в данный момент и что предпочтительнее для клиентов.
Благодаря новой опции доставки, пользователи Uber Eats получат доступ к более широкому выбору ресторанов. Сервис уже сотрудничает с более чем 700 ресторанами в двух городах Украины и ожидает, что это число значительно вырастет.
“Мы твердо верим, что это поможет большим и маленьким ресторанам успешно развиваться в будущем, значительно расширяя выбор для пользователей”, — прокомментировал Игорь Ковалев, генеральный директор Uber Eats Украина.
Активно растущий рынок доставки еды в Европе, который по прогнозам может вырасти до $24,7 млрд к 2023 году, играет все более важную роль в росте бизнеса малых и средних ресторанов. Ожидается, что в 70% ресторанов Uber Eats, представляющих этот сегмент, доставка еды будет составлять все большую долю от их дохода.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Штрафы за «лысые» и поврежденные шиныВчера, 21:03 - 9648 15
Рынок труда в Украине пора перестроить: эксперт озвучил главную проблему12 ч. назад - 1745 12
ДТЭК оказалась крупнейшим импортером электроэнергии в Украину10 ч. назад - 1007 7
Президент одобрил возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение9 ч. назад - 605 5
Распродажа в МАУ: авиакомпания ввела скидки до 50% на билеты из УкраиныВчера, 20:02 - 2589 4
Штрафы за «лысые» и поврежденные шиныВчера, 21:03 - 9648 15
С 1 декабря изменяется размер прожиточного минимума13 ч. назад - 3215
Таможня массово выписывает штрафы владельцам "еврономеров"6 ч. назад - 3144 3
Volkswagen показал кроссовер за 13 000 долларов19 ч. назад - 3102
Как менялась средняя цена квадратного метра на "первичке" с весны 20198 ч. назад - 2726
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 943
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2088 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 3344 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2783
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1404