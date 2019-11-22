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Экспертный осмотр и обследование транспортного средства: зачем это нужно (инфографика)

Экспертный осмотр и обследование транспортного средства: зачем это нужно (инфографика)

Осмотр транспортного средства проводится для сверки идентификационных номеров и проверки регистрационных документов, а экспертное обследование для определения подлинности идентификационных номеров ТС и регистрационных документов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД на странице в FACEBOOK.

Когда проводится осмотр авто:

  • во время регистрации;
  • во время перерегистрации;
  • во время снятия с учета транспортного средства.

Процедура бесплатная.

Цель осмотра. Во время процедуры сверяются идентификационные номера транспортного средства с номерами в регистрационных документах.

Когда проводится экспертное обследование авто:

  • по заявлению владельца.

Процедура платная.

Цель экспертного обследования. Определить подлинность идентификационных номеров ТС и регистрационных документов.

Справка Finance.ua:

  • МВД открыло доступ к базе данных регистрации транспортных средств. Теперь проверить автомобиль можно онлайн по номеру свидетельства о регистрации.

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По материалам Finance.UA
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