Экспертный осмотр и обследование транспортного средства: зачем это нужно (инфографика)

Осмотр транспортного средства проводится для сверки идентификационных номеров и проверки регистрационных документов, а экспертное обследование для определения подлинности идентификационных номеров ТС и регистрационных документов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД на странице в FACEBOOK.

Когда проводится осмотр авто:

во время регистрации;

во время перерегистрации;

во время снятия с учета транспортного средства.

Процедура бесплатная.

Цель осмотра. Во время процедуры сверяются идентификационные номера транспортного средства с номерами в регистрационных документах.

Когда проводится экспертное обследование авто:

по заявлению владельца.

Процедура платная.

Цель экспертного обследования. Определить подлинность идентификационных номеров ТС и регистрационных документов.

Справка Finance.ua:

МВД открыло доступ к базе данных регистрации транспортных средств. Теперь проверить автомобиль можно онлайн по номеру свидетельства о регистрации.