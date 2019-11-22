НБУ посоветовал, где сдать монеты мелких номиналов

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Монеты мелких номиналов 1, 2 и 5 копеек, которые были изъяты из обращения с 1 октября 2019 года, можно сдать в банках и в отделах денежного обращения Национального банка.
Об этом на брифинге заявила заместитель директора департамента денежного обращения НБУ Оксана Галиц.
Где можно будет сдать монеты:
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По ее словам, иногда банки отказываются принимать монеты, но в Нацбанке реагируют на такие жалобы и проводят соответствующую работу.
В свою очередь директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко напомнил, что на сегодня в НБУ работает пять отделов денежного обращения, где можно обменять монеты мелких номиналов.
В частности, один из отделов находится в Киеве на Подоле. “Каждый день я наблюдаю, что люди приносят значительное количество монет из своих копилок. Достаточно большое количество принимается Национальным банком”, – сказал он.
Как отметили в Нацбанке, с начала ноября по состоянию на 22 ноября 2019 года Национальный банк вывел из обращения 32,72 миллиона монет номиналом 1, 2 и 5 копеек. Всего из обращения вывели 55,7 миллиона монет мелких номиналов.
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