0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 233 0

НБУ посоветовал, где сдать монеты мелких номиналов

НБУ посоветовал, где сдать монеты мелких номиналов

Монеты мелких номиналов 1, 2 и 5 копеек, которые были изъяты из обращения с 1 октября 2019 года, можно сдать в банках и в отделах денежного обращения Национального банка.

Об этом на брифинге заявила заместитель директора департамента денежного обращения НБУ Оксана Галиц.

Где можно будет сдать монеты:

  • постановлением установлено, что банки Украины обязаны принимать монеты номиналов 1, 2 и 5 копеек в течение года;
  • уполномоченные банки Ощадбанка, Приватбанка и Райффайзен Банка Аваль смогут принимать монеты в течение трех лет.

Читайте также: НБУ анонсировал дату введения в обращение монеты номиналом 5 гривен

По ее словам, иногда банки отказываются принимать монеты, но в Нацбанке реагируют на такие жалобы и проводят соответствующую работу.

В свою очередь директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко напомнил, что на сегодня в НБУ работает пять отделов денежного обращения, где можно обменять монеты мелких номиналов.

В частности, один из отделов находится в Киеве на Подоле. “Каждый день я наблюдаю, что люди приносят значительное количество монет из своих копилок. Достаточно большое количество принимается Национальным банком”, – сказал он.

Лучшие кредитные карты для хранения денег

Как отметили в Нацбанке, с начала ноября по состоянию на 22 ноября 2019 года Национальный банк вывел из обращения 32,72 миллиона монет номиналом 1, 2 и 5 копеек. Всего из обращения вывели 55,7 миллиона монет мелких номиналов.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.