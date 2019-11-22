В АМКУ рассказали о мясных предпочтениях украинцев

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Наиболее потребляемыми видами мяса в Украине являются курятина и свинина. Об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины.
Исследование мясного рынка охватывает период 2016-2017 годов, уточнили в АМКУ.
Так, в 2016 году на одного украинца приходилось 23,6 кг мяса птицы, 19 кг свинины, 8,1 кг говядины и телятины. В 2017 году потребление мяса птицы и свинины в Украине выросло до 24,3 кг и 19,2 кг (на 1 человека) соответственно, а потребление говядины и телятины – упало до 7,5 кг (на 1 человека).
“Потребительские предпочтения по видам мяса зависят от многих факторов: собственных предпочтений, сезонного фактора, вероисповедания (например, в исламе и иудаизме запрещено потребление свинины) и тому подобное”, – подвели итог в АМКУ.
Напомним, в Украине курятина дешевле, чем в Польше, Венгрии и Испании.
За последние годы Украина стала одним из крупнейших поставщиков курятины в ЕС. Специалисты объясняют успех отечественного продукта в Европе конкурентным преимуществом – доступной ценой. В частности, украинская птица вошла в большие потребительские сегменты ресторанов, столовых, промышленных кухонь, на которые приходится 65% продаж на немецком рынке.
В октябре Кабинет Министров одобрил представление на ратификацию Верховной Радой изменений к Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы. Документ предусматривает постепенное увеличение годовой квоты на мясо птицы и переработанного мяса птицы в 2,5 раза, которое экспортируется из Украины в ЕС, то есть с нынешних 20 тыс. тонн до 50 тыс. тонн.
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