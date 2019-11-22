В Украине могут появиться новые автозаводы

В Украине могут появиться новые автомобильные заводы, построенные при помощи иностранных инвесторов. Инициатором этого выступает Закарпатский автомобильный кластер.

Речь о необходимости привлекать инвестиции в украинскую автомобильную промышленность шла во время серии бизнес-форумов на заводе «Еврокар» возле Ужгорода. В форумах принимали участие руководители ключевых предприятий Закарпатья и иностранные инвесторы.

Участники форумов обсуждали сегодняшнюю ситуацию в промышленности и экономике, возможности и условия дальнейшего развития уже существующих предприятий Закарпатской области.

С 2001 по 2005 год в Закарпатье существовала специальная экономическая зона, главным достоинством которой были льготы для иностранных инвесторов. В Закарпатскую область пришло много иностранных компаний. Но с 2005 года льгот нет, и поэтому закарпатские предприятия стали объединяться в один большой промышленный кластер.

Закарпатский автомобильный кластер выступает за новую инвестиционную модель Украины. Это должно способствовать развитию украинской автомобильной промышленности. В том числе появлению новых автозаводов.