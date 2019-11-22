0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 209 0

В Украине могут появиться новые автозаводы

В Украине могут появиться новые автозаводы

В Украине могут появиться новые автомобильные заводы, построенные при помощи иностранных инвесторов. Инициатором этого выступает Закарпатский автомобильный кластер.

Речь о необходимости привлекать инвестиции в украинскую автомобильную промышленность шла во время серии бизнес-форумов на заводе «Еврокар» возле Ужгорода. В форумах принимали участие руководители ключевых предприятий Закарпатья и иностранные инвесторы.

Участники форумов обсуждали сегодняшнюю ситуацию в промышленности и экономике, возможности и условия дальнейшего развития уже существующих предприятий Закарпатской области.

С 2001 по 2005 год в Закарпатье существовала специальная экономическая зона, главным достоинством которой были льготы для иностранных инвесторов. В Закарпатскую область пришло много иностранных компаний. Но с 2005 года льгот нет, и поэтому закарпатские предприятия стали объединяться в один большой промышленный кластер.

Закарпатский автомобильный кластер выступает за новую инвестиционную модель Украины. Это должно способствовать развитию украинской автомобильной промышленности. В том числе появлению новых автозаводов.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.