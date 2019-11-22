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Юристы ПриватБанка вели переговоры с Джулиани — Bloomberg

Юристы ПриватБанка вели переговоры с Джулиани — Bloomberg

Юристы Приватбанка обращались за помощью к адвокату Трампа Руди Джулиани, но стороны не пришли к согласию.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Джулиани предлагали принять участие в гражданском процессе против бывшего владельца банка Игоря Коломойского.

“Они (юристы – ред.) хотели знать, сможет ли Джулиани, который критиковал в Twitter этого человека (Игоря Коломойского – ред.), помочь в их гражданском процессе”, – говорится в материале.

По информации издания, юристы ПриватБанка решили встретиться с Джулиани, чтобы выяснить, есть ли у него информация, касающаяся Коломойского.

“С августа Джулиани дважды встречался с представителями банка в адвокатской конторе Quinn Emanuel в Нью-Йорке, однако в итоге стороны не пришли к согласию.

Во время этих встреч Джулиани прокомментировал отчет фирмы Kroll (занимается корпоративными расследованиями – ред.) по Приватбанку. По словам адвоката Трампа, в этом отчете изложены “проблемные действия нескольких украинских олигархов, включая Коломойского”, – говорится в статье.

В то же время в ПриватБанке ответили агентству, что “ни в каком виде” не рассматривали возможность привлечения к процессу Руди Джулиани.

По материалам Економічна Правда
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