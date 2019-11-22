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Минсоцполитики прекратит финансирование учреждений в регионах

Минсоцполитики прекратит финансирование учреждений в регионах

Министерство социальной политики в Украине планирует внедрить новую модель социального сервиса в регионах. Минсоцполитики предложило финансировать не учреждения, а услуги. Об этом сообщила глава ведомства Юлия Соколовская.

Как сообщается на сайте министерства, система предполагает закупку услуг и сервисов напрямую у местных властей. На это в бюджете на следующий год предусмотрено 150 млн грн.
«Со следующего бюджетного года мы предусмотрели 150 млн грн на то, чтобы предоставлять удобные и доступные сервисы людям в общине. Мы откроем фронт-офисы на местах и будем оплачивать каждый прием документов. Функция фронт-офисов будет передана ЦПАУ, банкам или частным провайдерам. Практика финансирования именно услуг, а не государственных учреждений успешно работает во многих европейских странах мира. Такая модель сделает использование средств на социальные услуги и сервисы эффективным, а сами сервисы – качественными и ближе к людям», – пояснила Юлия Соколовская на собрании Ассоциации объединенных территориальных общин.

По данным мониторинга децентрализации власти, уже создано более 1 тыс. объединенных территориальных общин с населением 11,2 млн человек. На сегодняшний день насчитывается 24 района Украины, в которых 100% территории покрыты общинами. По данным министерства, поддержка государства на развитие регионов и общин возросла более чем в 40 раз.

По материалам УБР
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