Межбанк: ожидается активная игра "на понижение"

Как мы и предупреждали – эти дни будут богаты на события на валютном рынке. Уже в понедельник на межбанке были явные попытки “пробить” психологический порог в 24 гривны за доллар, и лишь активная скупка излишка этой валюты Нацбанком уберегла курс от проседания ниже такого уровня.

Сегодня наступает “момент истины” по курсу, а давление на валютные котировки только возрастет и курсовая интрига лишь усилится. За счет действия основных факторов, увеличится объем торгов и активность клиентов. По нашим прогнозам, статистика операций во вторник будет в пределах до $290 млн при совершении до 640 сделок, а возможно и более.

Вот основные факторы, которые сегодня способны существенно покачать курс:

1). Продолжение пика периода выплат возмещений НДС экспортерам. Постепенно Госказначейство начало выплачивать основные суммы этих возмещений и поступление гривны от государства снижает интерес экспортеров к продаже валютной выручки. Это, пожалуй, единственный, но существенный фактор, работающий против гривны сегодня;

2). Аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Ключевой союзник гривны на сегодняшних торгах, способный существенно обвалить валютные котировки в том случае, если НБУ не будут выкупать валюту в резервы. Чиновники выставили самые “лакомые” облигации сроком почти на 4 года, а также бумаги на 161 и 308 дней. Объем предложения 3,3 млрд гривен по номиналу и иностранцы будут активно продавать валюту, чтобы купить эти гривневые бумаги. Это обеспечит очень сильную поддержку нацвалюте на торгах и может обвалить котировки доллара;

3). Активность бизнеса по завершению своих внешнеэкономических операций перед отчетной датой. Часть импортеров будут покупать валюту, чтобы закрыть свои сделки перед Днем Благодарения в США (выходной четверг в Америке и торги по доллару в Украине возможны только на ТОМе). У покупателей остается всего фактически три полноценных рабочих дня для работы по доллару (вторник, среда и пятница) до конца месяца, и они будут спешить закрыть свои сделки;

4). Наличный рынок и поведение НБУ. Обменники явно сделали ставку на дальнейшее укрепление гривны и активно занижают котировки приема (о чем мы предупреждали еще в конце прошлой недели и во вчерашней прогнозной статье о перспективах гривны на эти дни). Доллар во многих обменках покупают по 23,80-23,95 гривен, а продают по 24,04-24,10 гривен, что снова психологически играет только в пользу гривны.

Что касается НБУ, то именно он сегодня будет главным “диктатором” по курсу. Если он “перестарается” с объемами выкупа доллара на торгах — курс либо останется на действующем уровне, либо даже чуть подрастет. Но если регулятор “не пожадничает” и даст котировкам просесть ниже психологического уровня в 24 гривны – он может рассчитывать на покупку более “дешевой” валюты и сегодня (день аукциона Минфина по ОВГЗ) и завтра (день расчетов по нему). Фактически цена выкупа доллара Нацбанком и будет главным курсовым маяком в эти дни всему рынку.

Мы ожидаем на сегодня активную игру “на понижение” как со стороны спекулянтов, так и крупных покупателей (они пользуются ситуацией) и коридор по доллару в пределах 23,90- 24,05 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,02 / 24,03

евро – 26,47 / 26,48

российский рубль – 0,3754 / 0,3758

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