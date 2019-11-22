НБУ изменил требования к межбанковским переводам

Национальный банк Украины (НБУ) обновил требования к формированию межбанковского электронного расчетного документа через внедрение международного стандарта номера банковского счета IBAN.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“Национальный банк обновил требования к формированию межбанковского электронного расчетного документа”, – говорится в сообщении.

Что изменится:

для избежания дублирования в расчетных документах будет исключен реквизит “Код банка”, поскольку международный номер банковского счета IBAN уже содержит эту информацию.

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Постановление вступает в силу с 13 января 2020 года.

Счета по стандарту IBAN состоят из 29 буквенно-цифровых символов, выложенных в такой последовательности:

код Украины – UA – 2 буквы;

контрольный разряд – 2 цифры;

код банка – 6 цифр;

счет – длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября 2019 года – от 5 до 14 символов, с 01 ноября 2019 года – от 5 до 19 символов).

Справка Finance.ua:

IBAN (International Bank Account Number) – международный номер банковского счета. Каждое государство самостоятельно устанавливает структуру номера счета IBAN , согласно требованиям стандарта ISO 13616.