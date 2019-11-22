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Президент одобрил возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение

Президент одобрил возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1031 об уголовной ответственности за незаконное обогащение, за который ранее проголосовали 259 депутатов Верховной Рады.

Информация о подписании законопроекта главой государства содержится на сайте Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов» № 263-IX, который Верховная Рада приняла 31 октября 2019 года.

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Цель законопроекта:

  • восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение;
  • введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Что такое «Незаконное обогащение» и как наказывается:

  • приобретение лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы;
  • наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Активы. Под активами понимаются денежные средства (в том числе наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в частности криптовалюты, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства предъявляется в отношении активов, приобретенных после дня вступления в силу этого закона, если разница между их стоимостью и законными доходами лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также в отношении доходов от этих активов.

Справка Finance.ua:

  • По нормам административного и уголовного законодательства в части квалификации преступлений или правонарушений, сумма необлагаемого минимума доходов граждан устанавливается на уровне налоговой социальной льготы, которая равна 50% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в расчете на месяц), установленного законом на 1 января отчетного налогового года.
По материалам Finance.UA
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