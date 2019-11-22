Президент одобрил возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение

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Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1031 об уголовной ответственности за незаконное обогащение, за который ранее проголосовали 259 депутатов Верховной Рады.
Информация о подписании законопроекта главой государства содержится на сайте Офиса президента.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов» № 263-IX, который Верховная Рада приняла 31 октября 2019 года.
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Цель законопроекта:
Что такое «Незаконное обогащение» и как наказывается:
Активы. Под активами понимаются денежные средства (в том числе наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в частности криптовалюты, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства предъявляется в отношении активов, приобретенных после дня вступления в силу этого закона, если разница между их стоимостью и законными доходами лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также в отношении доходов от этих активов.
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