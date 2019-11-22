Глава Совета НБУ оценил, нужно ли Украине сотрудничество с МВФ

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Председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что за продолжение конструктивного сотрудничества с Международным валютным фондом, и кредиты МВФ помогли бы Украине спокойнее рассчитаться с внешними долгами. Однако сотрудничество, если оно требует отказа от проактивного государственного участия в экономике, может нанести и прямой ущерб.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Очередная миссия МВФ в очередной раз поехала. А у нас уже начались ссоры-споры: как без программы с МВФ мы будем осуществлять наши реформы. Всегда задавал себе вопрос: кому нужны наши реформы – нам или МВФ, и что без программы мы их не должны делать? Конечно сотрудничество с МВФ важно, наша страна в непростом положении. Я за продолжение конструктивного сотрудничества с МВФ (говорю для тех, кто сейчас начнет выдвигать всякие шизофренические конструкции и обвинения)”, – отметил Данилишин.
Он заявил, что объем платежей по погашению государственного долга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 миллиарда гривен, в том числе 120,3 миллиарда гривен на погашение внешнего долга.
“Кредиты МВФ помогли бы нам спокойнее рассчитаться с внешними долгами. Однако сотрудничество, если оно требует отказа от проактивного госучастия в экономике, может нанести нам и прямой ущерб. Кстати, с 2016 года Украина получила около 7 млрд долл. США кредитов МВФ. Прямые иностранные инвестиции за 2016-й – первую половину 2019-го (если их так можно назвать) составляли 8,9 млрд долл. США. У нас и так госсектор составляет всего 13%, по мировым меркам это не так уж и много”, – отметил председатель Совета НБУ.
При этом Данилишин отметил, что правильно сказал Президент Украины Владимир Зеленский – работать с МВФ необходимо, но при этом надо всегда помнить о своих национальных интересах.
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